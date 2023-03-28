Почему рыбу нужно чистить только теркой: узнаете — обалдеете

Многие хозяйки не любят готовить рыбу только потому, что с нее тяжело счищать чешую. Да и неприятный это процесс, скажем прямо.

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Чешуя и брызги летят во время процесса во все стороны, поэтому после приготовления рыбы приходится еще и стены на кухне мыть.

Однако этот лайфхак навсегда избавит вас от предвзятого отношения к приготовлению рыбы. Чешую очень удобно снимать при помощи обычной терки.

Положите терку так, чтобы сверху оказалась колючая сторона. И двигайте по ней рыбой. Вы увидите, как чешуя сойдет очень легко без лишней грязи и брызг!