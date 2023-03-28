Доллар трепещет в потугах - для «американца» это слабо: объявлен курс валюты на 28 марта

Центральный банк России поделился данными по обновленному курсу валюты на вторник, 28 марта. Доллар хотя и пополз вверх, для «американца» - это слабо.

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По итогам дня доллар стал дороже всего на 11 копеек и достиг 76,56 рублей. Евро же испытывает временный «кризис» - тут падение на 10 копеек до 82,29 рубля.

Несмотря на повышение доллара ЦБ, отечественная валюта сегодня демонстрировала положительную динамику благодаря начавшемуся налоговому периоду и подъему цен на нефть.

По материалам «А теперь внимание!»