Дешево и сердито: самый популярный раствор для мытья окон — есть на каждой кухне

Наступила весна и скоро все хозяйки будут мыть окна в своих домах после зимы. Бытовая химия для этих целей нынче дорогая — некоторые пользуются копеечными народными средствами, которые удаляют грязь со стекол ничуть не хуже.

Самым популярным и эффективным считается раствор из воды, средства для мытья посуды и уксуса. Пропорции такие: на пол-литра жидкости, добавить половину ложки геля и ложку кислоты. Тщательно перемешать.

Потом все это заливаете в емкость с распылителем и вперед.

Эффект — потрясающий.

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