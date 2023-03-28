Доллар - по 100! Аналитики сделали заявление - когда так будет

Некоторые экономические аналитики не исключают, что в ближайшее время рубль может обвалиться. Инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин заявляет, что доллар может подорожать до 100 рублей, если произойдет обвал цен на сырьевых рынках.

Однако директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин с ним категорически не согласен.

«Сейчас мы живем в парадигме относительно слабого рубля, но риска резкого ослабления нет. Максимум будет 77», - заявил он.

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