Спрячьте чайные пакетики в ботинках своего мужчины: он будет в восторге

Если вы страдаете проблемой сильного потоотделения, то знаете не понаслышке о том, что под вечер обувь начинает дурно пахнуть. Перебить неприятный запах можно специальной химией, но зачем переплачивать, если есть доступный и экологичный способ справиться с проблемой подручными средствами.

Находчивые хозяйки давно используют чайные пакетики в качестве освежителя для обуви. Чай отлично вбирает в себя влагу и запах пота. Положите на ночь в обувь 1-2 чайных пакетика: утром туфли будут пахнуть чистотой.

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Источник: woman.ru, vnimanie.pro