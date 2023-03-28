Никогда не используйте химию! Нагар с кастрюль легко уходит при помощи горчицы

Редкое химическое чистящее средство сравнится по степени эффективности с обычным горчичным порошком. Не случайно советские хозяйки мыли кастрюли и сковороды только им. А об экологичности тут и речи нет – понятно, где превосходство.

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Эффективно удалить жир, нагар и другие стойкие загрязнения с посуды, вы можете натерев ее сухой горчицей. Если загрязнения стойкие, оставьте в таком состоянии тарелки, сковороды и кастрюли 15 минут.

После тщательно смойте нанесенное средство под проточной водой. Если стойкого наслоения нет, просто мойте посуду порошком вместо привычного моющего средства.

Источник: sovkusom.ru