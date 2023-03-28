К концу мая доллар взлетит: аналитики изменили прогнозы, люди ахнули

Рубль начал снова сдавать свои позиции, и аналитики уверены, что дальше он просядет еще больше. Причин может быть несколько.

Главным образом, в России сократился экспорт на 35% из-за снижения поставок нефти в страны Евросоюза. Соответственно, в нашу страну поступает меньше валюты, чем хотелось бы, и доллар дорожает.

Однако Центробанк валюту поддерживает, чтобы не допустить инфляции, но глобально рубль продолжит снижение до конца весны.

Аналитики прогнозируют, что доллар в конце мая может стоит 80 рублей.

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