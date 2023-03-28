Если посадите эту зелень у свеклы — убьете ее! Какое растение не выносит любимый корнеплод россиян

Если посадите эту зелень у свеклы – убьете ее! Какое растение не выносит любимый корнеплод россиян

Свекла. Фото: Global Look Press

Иногда культуры страдают от испарений друг друга.

Если вам показалось, что свекла стала расти около петрушки намного хуже, значит, вам не показалось. Доказано, что эта зелень изводит овощную культуру своими выделениями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Свекла рядом с петрушкой плохо всходит, медленно развивается, часто болеет, хорошего урожая в этом случае ждать явно не стоит.

Эти растения являются антагонистами, они не переносят друг друга. Также около свеклы не стоит высаживать горчицу, вьющуюся фасоль, кукурузу.

А вот огурчики, лук, чеснок, капуста, картофель, морковь, салат, кустовая фасоль помогут свекле пойти в рост и дать хороший урожай. Смело сажайте эти культуры рядом!

Источник: ogorodum.ru

Читайте также