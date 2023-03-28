Россияне смогут оформить цифровое удостоверение личности

В скором времени граждане России смогут обходиться без бумажного паспорта. Уже сейчас идет активная подготовка к переходу на цифровое удостоверение личности.

Планируется, что оформить электронный документ можно будет удаленно, на сайте госуслуг. Президент распорядился предоставить соответствующий проект до начала мая.

«Правительству подготовить совместно с ФСБ и МВД России и представить проект указа, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина Российской Федерации, полученного с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», вместо документов, удостоверяющих личность», — сказано на сайте Кремля.

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Источник: kremlin.ru