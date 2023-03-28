Как быстро отмыть зеркала и окна без разводов: гениальный способ, жаль раньше не знали

Все хозяйки знают, как непросто отмыть окна и зеркала без разводов. Как бы их не терли, какие бы средства не использовали, результат один – вроде бы чисто, но есть полосы.

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Однако один простой лайфхак избавит вас от этой проблемы. Поможет любой спирт (медицинский, нашатырный и другие) или даже водка, одеколон или лосьон.

Смочите салфетку из микрофибры в спирте, хорошенько протрите стекло. Пройдитесь несколько раз, если поверхность грязная.

Источник: belnovosti.by