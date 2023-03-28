Почему всегда рядом с морковкой нужно садить лук: отпугнет муху, повысит рост

Обязательно размещайте грядки с морковкой и луком рядом. Или высаживайте культуры на одной грядке, чередуя ряды. Вы увидите, как после этого урожайность ваших овощей повысится в разы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Лук содержит фитонциды и отпугивает от моркови морковную муху. Вместе с тем и морковь позитивно влияет на лук, избавляя дружественную культуру от луковой мухи.

Кроме того, морковка хорошо растет и дает великолепный урожай, если подсадить к ней помидоры, горох, фасоль, сельдерей, салат, свеклу, огурцы, петрушку, шалфей.

Источник: ogorodum.ru