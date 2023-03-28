Все само исчезнет: как быстро избавить микроволновку от насохшего ужаса — поставьте уксус

Какие бы эффективные моющие средства ни выпускали производители, они все равно с трудом отмывают въевшуюся грязь внутри микроволновки. Пища и жир намертво впиваются в пластик и уходить со стенок никак не хотят!

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Вместе с тем, существует проверенный народный метод, который очень быстро и эффективно, а главное — к тому же и дешево удалит весь этот ужас от остатков еды.

Поставьте стакан с уксусом в микроволновку и включите ее на 3–4 минуты. Вам останется после этой процедуры просто вытереть тряпкой грязь.

Источник: lifehacker.ru