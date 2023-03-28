Доллар упал на торгах! Биржевики онемели, увидев новый курс валюты — нужно ли менять

Многие уже привыкли наблюдать, как доллар стабильно растет в своем курсе на торгах. Все увереннее стали звучать слова аналитиков, которые заявляют, что «американец» уже в апреле будет стоить более 80 рублей.
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При поддержке сразу пяти банков Европы и одного финпредприятия в Японии это звучит вполне убедительно.
Однако утро 28 марта началось на торгах Мосбиржи с сюрприза. В первые минуты торгов курс доллара снизился на 1 копейку, дойдя до 76,67 рубля.
Позже доллар совершил шаг назад и внезапно упал до 76,65 рубля, потеряв три копейки. Вопрос о том, нужно ли менять сейчас рубли на валюту, для многих встал ребром.
Источник: 1prime.ru