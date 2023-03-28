Средство для посуды больше не нужно: весь жир и налет отмываются старым пакетиком чая

Использованные пакетики чая можно пускать в дело второй раз в неожиданной области применения. Ими с успехом можно мыть посуду.

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Чай отлично смывает жир и пищевой налет с посуды без применения химических моющих средств. Просто берете пакетики и моете ими чашки, ложки и тарелки без губки.