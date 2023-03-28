Вы все делали неправильно! Что нельзя сажать возле моркови – ей плохо от такого соседства

Морковь – вроде бы не самая капризная культура, но и она иногда показывает свой нрав, не желая давать хороший урожай.
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Иногда огородники сами обрекают культуры на плохую всхожесть и развитие моркови, высаживая рядом с ней «неправильных» соседей.
Доказано, что некоторые растения с трудом переносят друг друга, не выдерживая продукты жизнедеятельности своих «компаньонов». Ведь каждое из них выделяет в процессе роста в воздух и почву вещества, создавая около себя особенный микроклимат.
Впрочем, иногда этот микроклимат, напротив, может способствовать развитию культуры, провоцировать высокую урожайность.
Отличным соседом для моркови признан лук, который своими фитонцидами отпугивает морковную муху, а морковь, в свою очередь, – луковую. Также к морковке рекомендуется подсаживать томат, горох, фасоль, сельдерей, салат, свеклу, огурцы, петрушку, шалфей.
Не может стабильно развиваться морковь возле аниса, укропа, капусты, мангольда. Никогда не садите эти культуры рядом!
Источник: ogorodum.ru.