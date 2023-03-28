Вы все делали неправильно! Что нельзя сажать возле моркови – ей плохо от такого соседства

Морковь – вроде бы не самая капризная культура, но и она иногда показывает свой нрав, не желая давать хороший урожай.

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Иногда огородники сами обрекают культуры на плохую всхожесть и развитие моркови, высаживая рядом с ней «неправильных» соседей.

Доказано, что некоторые растения с трудом переносят друг друга, не выдерживая продукты жизнедеятельности своих «компаньонов». Ведь каждое из них выделяет в процессе роста в воздух и почву вещества, создавая около себя особенный микроклимат.

Впрочем, иногда этот микроклимат, напротив, может способствовать развитию культуры, провоцировать высокую урожайность.