80 рублей – только начало: какой курс будет у доллара в апреле, честные цифры из первоисточника

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что укрепления рубля можно ожидать только, когда начнет сокращаться дефицит бюджета России и восстановится цена на нефть марки Brent около отметки в 85 долларов за баррель.

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То есть при соединении этих двух факторов мы, вполне вероятно, увидим, как доллар откатывается назад относительно отечественной валюты. А пока «американец» уверенно стремится вперед, показывая неизменное увеличение курса.