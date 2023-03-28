«Аварии и человеческая неадекватность»: как уберечь себя 29 марта, раскрыл Глоба

Непростая и разнонаправленная, по словам астролога Богдана Глобы, неделя марта будет насыщена чередой спокойных и тревожных будней. Особенно неблагоприятным ожидается 29 марта. В этот день Глоба-младший советует проявлять поменьше активности и не отправляться в дорогу.

«Среда под тенью неблагоприятного 9 лунного дня. Аварии и человеческая неадекватность. Снизьте личную активность. На работе будьте спокойны. Дороги лучше отложить», - посоветовал астролог в этот день.

Ранее Глоба предупреждал, что в финале недели высока вероятность природных катаклизмов. «Весеннее обострение», - охарактеризовал астролог грядущее.

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