Уже с 1 апреля: россиянам придется платить еще больше за коммуналку – насчитают за целый год!

Несмотря на то, что в этом году повышения тарифов на коммунальные услуги не будет, суммы в платежках россиян растут. Очередной удар по кошельку люди ощутят совсем скоро – уже с 1 апреля расчет потребления ресурсов изменится.

Как сообщает сайт mk.ru, речь идет о корректировке, а не повышении. Менять будут схему оплаты. И на плечи людей лягут расходы не только на честно потребленные по счетчику ресурсы, но и общедомовые нужды. Это уборка подъездов, лифтов, электричество и вода для общего пользования - в квитанции числится как ОДН. Если раньше за все это платила управляющая компания, то отныне – сами россияне.

Причем, потребленные ресурсы и услуги, которые перечислены выше, будут пересчитаны за прошедший год. А это значит, что сумма набежит явно нескромная. В Сети простые люди негодуют, а руководство управляющих компаний удовлетворенно потирает руки – им теперь не страшны недоимки, все оплатят жильцы.

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