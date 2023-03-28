«В разных уголках планеты»: Глоба предрек страшное на последнюю неделю марта

На новой неделе астролог Богдан Глоба предрек людям события, которым едва ли можно будет противостоять. Сын Тамары и Павла Глобы дал прогноз в Telegram и затронул тему стихии. Судя по предсказанию, ждать милостей от природы и тем более расслабляться рано.

«Природа и погода будут показывать, что и у них бывает весеннее обострение. Так что в разных уголках планеты еще не раз «тряхнет», - предрек Глоба-младший.

Вся семидневка будет противоречивой, поэтому не стоит выключать голову, а пользоваться ею по максимуму, предупредил ранее Глоба.

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