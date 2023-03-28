Аж на 74%: что из овощей уже подорожало так, что запастись не получится

С начала года рост цен на продукты не прекращается. Особенно заметно подорожали овощи. Эксперты «обвиняют» в этом сезонность – мол, круглый год у нас огурцы не растут, поэтому россиянам придется либо раскошеливаться на 300-500 рублей за килограмм «зеленых», либо отказываться от них до лучших времен.

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Но сейчас отмечен рост цен на так называемый борщевой набор продуктов. Речь, в первую очередь, идет о картофеле и репчатом луке. Как сообщает сай mk.ru, последний подорожал аж на 74%! Запасаться явно уже поздно, главное, чтобы любимый россиянами овощ еще дороже не стал.