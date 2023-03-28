Ополаскиватель для рта спасет стиральную машинку: вот что нужно сделать

Очень часто в стиральной машинке поселяется неприятный запах, как бы хозяйки ее ни высушивали. Сырость и затхлость наполняют барабан, стирать белье становится все проблематичнее – душок даже после продолжительного цикла может оставаться на ткани долгое время.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Однако, есть неочевидное средство, которое всегда есть в шкафчике в ванной и которое поможет спасти машинку от затхлости. Это ополаскиватель для полости рта. Достаточно взять половину бутылочки, залить в стиралку и включить без белья любой режим. Запах быстро будет побежден, а техника снова будет радовать свежестью.

По материалам сайта Pensnews