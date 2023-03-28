«Действуйте быстро»: Глоба 28 марта сделал предупреждение

Разноплановая и противоречивая, по оценкам астролога Богдана Глобы, неделя с 27 марта по 2 апреля продолжается. И во вторник, 28 числа, людей ждут новые вызовы и дела. Так, в последний вторник марта следует не задерживаться в своих действиях – ни в деловой, ни в личной сфере. Об этом сын Тамары и Павла Глобы предупредил людей.

«Вторник в первой половине потребует оперативного решения вопросов, но ближе к вечеру уже повернет градус внимания в сторону личных дел. Действуйте быстро и не засиживайтесь на месте», - советует астролог.

Вся неделя, напомним, неблагоприятна для рисковых дел. Лучше не вкладываться в такие предложения, а подождать лучших времен. Также неспокойно в природе – катаклизмы продолжатся, и надо быть готовыми к ним, особенно в конце семидневки.

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