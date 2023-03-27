Пенсии временно перестанут выплачивать: россиян предупредили о новом правиле

По словам эксперта, гражданин может временно лишиться пенсии в том случае, если не забирал средства в течение полугода.

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Юрист пояснил, что выплаты могут быть приостановлены согласно ст.24 ФЗ «О страховых пенсиях». Если 6 месяцев подряд не получать пенсию в отделении почты или с помощью почтальона, то вступает в силу это правило. Однако перед приостановкой выплат специалисты Соцфонда РФ попытаются связаться с пенсионером. Они уточнят причины того, почему деньги не были получены.

А вот чтобы снова начать получать деньги, гражданину нужно написать заявление в Социальный фонд. Отмечается, что оно будет рассмотрено в течение пяти дней, после которых выплаты возобновятся в следующем месяце. Об этом Ветров рассказал в беседе с «Российской газетой».