«Третья форма» денег: россиянам рассказали о «новом» рубле, который появится с 1 апреля

В России валютой является рубль. Однако за последние годы также стали особенно популярны разные криптовалюты. Многие предпочитают держать день на банковских картах, а вот наличные водятся в кошельках далеко не у всех. Поэтому не удивительно, что в России с 1 апреля в тестовом режиме начнут использовать цифровой рубль.
Сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова рассказала, что это такое — цифровой рубль и чего теперь ждать.
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По словам эксперта, цифровой рубль можно считать «третьей формой» денег. Он появился в результате очередной тенденции, которая в будущем может полноценно использоваться в качестве валюты.
«Когда-то существовал только бумажный рубль, потом появились электронные деньги на пластиковых картах, теперь пришло время цифрового рубля. Условно это просто переход от использования бумажных денег к применению цифровых.
Храниться цифровой рубль будет в электронных кошельках на платформе в виде кода. А его стоимость будет соответствовать стоимости реального рубля», — объяснила Волкова, пишет сайт «А теперь внимание!».