«Третья форма» денег: россиянам рассказали о «новом» рубле, который появится с 1 апреля

Сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова рассказала, что это такое — цифровой рубль и чего теперь ждать.

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По словам эксперта, цифровой рубль можно считать «третьей формой» денег. Он появился в результате очередной тенденции, которая в будущем может полноценно использоваться в качестве валюты.