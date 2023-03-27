Это восторг: россияне получат разовое зачисление в размере 300 тысяч рублей

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Отмечается, что в Республике Марий Эл уже пятый год подряд вручают выплаты одаренным спортсменам. В 2023 году сумма такого приятного поощрения составила 300 тысяч рублей.

Но есть нюансы: количество денег зависит от набранных баллов, которые спортсмен получает в ходе соревнований. Выплаты проходят в рамках нацпроектов «Спорт -– норма жизни» и «Демография». И еще один приятный пункт — нет никаких ограничений в том, на что можно потратить выплату, пишет MK.RU.