«Тайное начнет становиться явными»: астролог назвал дату, когда наступит переломный момент для России

Вот уже больше года к России приковано внимание других государств. Многие с напряжением ждут, что будет происходить дальше. Даже после санкций жизнь россиян не стала хуже. Астролог Александр Зараев рассказал, что ждет страну в 2023 году. Он уверен, что уже в апреле наступит переломный момент не только для России, но и для всего мира.
По словам астрологи, он ожидает неприятные вспышки в первой половине месяца, а с конца апреля ситуация начнет меняться в позитивное русло для России.
«Не исключено, что в апреле многие политические лидеры начнут терять свой авторитет. В этом контексте апрель запомнится очень мощными выступлениями. Многие политики выйдут из тени своего влияния», — рассказал wday.ru Зараев.
Он также предсказал новые всплески сейсмической активности. По словам эксперта, в конце апреля возможны извержения вулканов и землетрясения. А с 14-го по 20-е апреля есть вероятность всплеска неожиданных конфликтов, неконтролируемой агрессии, социальных беспорядков. Также увеличится количество транспортных происшествий.
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Александр рекомендовал важные дела перенести на конец апреля. Он отметил, что с 20-го числа начнется позитивная программа.
«В этот период все тайное начнет становиться явным. 21-го числа начнется ретроградное время Меркурия, или ветер перемен. Ретроградный Меркурий будет работать со знаком плюс», — считает астролог.
Зараев считает, что в недалеком будущем в Россию вернется спокойная жизнь.