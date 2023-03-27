Возьмите с собой в кровать головку чеснока: эффект будет неожиданным

Всем известно, что чеснок очень полезен для нашего организма. Этот чудесный овощ можно употреблять в пищу для профилактики ОРВИ и сердечно-сосудистых заболеваний.

Но мало кто знает, что чеснок помогает в борьбе с насморком. Дело в том, что свежий овощ является источником аллицина, именно это вещество и отвечает за бактерицидные свойства чеснока. Пары аллицина способствуют выведению слизи из носовой полости, поэтому несколько зубков чеснока у кровати или под подушкой обеспечат вам свободное дыхание на всю ночь.

Чтобы средство работало — чеснок должен быть свежим и сочным.

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Источник: medikforum.ru, vnimanie.pro