Совсем не красят женщин в возрасте: модель рассказала, от какой одежды необходимо отказаться статным дамам

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По словам модели, есть рубашки, которые совсем не красят дам в возрасте. Она пояснила, что имела ввиду рубаших с довольно старомодным принтом: бабочки, розочки, смайлики. Эксперт подчеркнула, что такие рисунки давно канули в лету и точно не к лицу статнымженщинам.