Совсем не красят женщин в возрасте: модель рассказала, от какой одежды необходимо отказаться статным дамам

Наряды

Фото: Global Look Press

Галина Положий рассказала о лайфхаке для женщин, которые старше 60 лет.

С возрастом не все женщины готовы отказаться от любимых нарядов. Однако стилисты предупреждают, что тело меняется и со временем лучше скрывать то, что выдает признаки старения. И хоть многие представительницы прекрасного пола не выглядят на свой возраст, модель и блогер Галина Положий уверена, что после 60 лет от некоторых вещей необходимо отказаться. 

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По словам модели, есть рубашки, которые совсем не красят дам в возрасте. Она пояснила, что имела ввиду рубаших с довольно старомодным принтом: бабочки, розочки, смайлики. Эксперт подчеркнула, что такие рисунки давно канули в лету и точно не к лицу статнымженщинам.

«Дешевая синтетика - отнюдь не лучший вариант для зрелых дам, которые стремятся выглядеть респектабельно и дорого», – подчеркнула возрастная модель, пишет «А теперь внимание!».

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