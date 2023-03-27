Для мотивации: в России может появиться ипотека еще для одной категории граждан

В России существуют льготы для разных категорий граждан. Для многих семей покупка жилья становится одной из сложных задач. Стоимость квартир в мегаполисах растет. Но для молодых семей и многодетных существуют льготные программы. Министерство финансов РФ хочет внедрить новый ипотечный продукт, который будет предназначен для госслужащих.