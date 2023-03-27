Не выбрасывайте стебли от зелени: они еще пригодятся

Обычно для готовки мы используем сочные листочки петрушки и укропа, а жесткие стебли выбрасываем. Получается, что большая часть продукта пропадает зря.

Бережливые хозяйки нашли способ задействовать и эту часть растений: нужно собрать стебли в пучок, связать ниткой и бросить в суп — за несколько минут до готовности. Эта маленькая хитрость сделает бульон полезнее и ароматнее.

Когда суп сварится, связку нужно достать и выбросить.

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Источник: povarenok.ru