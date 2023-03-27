Минимум усилий: серебро и мельхиор засверкают как новые

Чистка столового серебра и изделий из мельхиора отнимает много времени и сил. Даже специальная химия не всегда помогает: вычистить загрязнения из витых узоров очень непросто. К счастью, больше не нужно мучиться: опытные хозяйки поделились эффективным рецептом.

Вам понадобится кипяток, фольга и сода. Выстелите дно тазика фольгой, насыпьте пару столовых ложек соды, далее поместите в емкость серебро, залейте все это кипятком и оставьте на время.

Через 30 минут приборы можно доставать. Серебро нужно ополоснуть водой и протереть сухим полотенцем.

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Источник: povarenok.ru