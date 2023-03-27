Вскипятите это копеечное средство — отстирает самые застарелые пятна

Многие матерые хозяйки не сдают вещи в химчистки. С помощью народных средств они знают, как отстирать самые застарелые пятна. В это, возможно, сложно поверить, но поможет справиться с задачей растительное масло.

Для начала налейте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Затем добавьте по три столовых ложки стирального порошка, порошкового пятновыводителя и рафинированного растительного масла.

Тщательно перемешайте полученную смесь и погрузите в кастрюлю загрязненную вещь. Накройте крышкой и дайте остыть.

После прополоскайте вещь в стиральной машине. Но перед процедурой убедитесь, что ткань можно кипятить.

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