После 28 марта: аналитики назвали сроки обрушения рубля — раскрыты окончательные цифры

В этот понедельник, 27 марта, российский рубль на торгах на Московской валютной бирже отыгрывал утраченные ранее позиции. Российская валюта немного укрепилась по отношению к мировым — евро, доллару и юаню.

По наблюдениям аналитиков, эта тенденция, скорее всего, сохранится и во вторник. А вот дальше рубль, увы, ждет курс на снижение. Национальная валюта будет постепенно обрушаться под давлением негативных экономических факторов.

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