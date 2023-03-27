После 28 марта: аналитики назвали сроки обрушения рубля — раскрыты окончательные цифры

В этот понедельник, 27 марта, российский рубль на торгах на Московской валютной бирже отыгрывал утраченные ранее позиции. Российская валюта немного укрепилась по отношению к мировым — евро, доллару и юаню.
По наблюдениям аналитиков, эта тенденция, скорее всего, сохранится и во вторник. А вот дальше рубль, увы, ждет курс на снижение. Национальная валюта будет постепенно обрушаться под давлением негативных экономических факторов.
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«После 28 марта ослабление рубля усилится, поскольку на него продолжает давить дефицит бюджета, низкие цены на нефть и сохраняющиеся высокие геополитические риски. Из-за отсутствия нерезидентов на рынке и увеличения в расчетах рубля и юаня геополитические риски оказывают слабое влияние на динамику рублевых пар. Западные политики придумывают новые антироссийские санкции», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Владислав Антонов ожидает, что со среды пара USD/RUB будет торговаться на уровне 78 рублей с продвижением в сторону отметки 78,60 рубля.
По материалам 1prime.ru