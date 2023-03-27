Как мгновенно убрать застывший жир со стен на кухне: обалдеете – без химии

Застывший на столешнице, бытовой технике и стенах жир – настоящий бич любой кухни.

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Как бы аккуратно не вела себя хозяйка, как часто бы она не мыла помещение, застывшие капли жира неизменно появляются повсюду. И отмыть их не так-то просто!

На самом деле вместо того, чтобы задыхаться в парах химии или мучиться в тягостном соскабливании, можно воспользоваться простым лайфхаком.

Отлично справиться с сухими каплями жира на кухне может обычная стирательная резинка. Пройдитесь ей по загрязненным поверхностям, и вы увидите, как быстро она решит проблему!

Источник: belnovosti.by