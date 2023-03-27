Ирина Винер оспорила отстранение от работы в Международной федерации гимнастики

В начале марта Ирину Винер отстранили от работы в Международной федерации гимнастики на два года. Такое решение якобы вынесла дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики.

Однако в понедельник, 27 марта, стало известно, что Ирина Александровна это решение оспорила.

«Ирина Винер заявила, что оспорила отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики в Фонде гимнастической этики», — сообщил ТАСС, не вдаваясь в подробности.

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