Обладателям этих имен не стоит ждать карьерного роста в 2023 году

Нумеролог Дарья Колегова рассказала о том, что на перспективы профессионального роста может влиять даже имя человека.

По мнению специалиста, в 2023 году достичь карьерных высот будет трудно обладательницам имени Алена, Ирина, Полина, Александра и Милана.

«Возможно, вас ждет большая рабочая нагрузка, к которой вы сейчас не готовы по своему эмоциональному состоянию. Не расстраивайтесь, а лучше займитесь собой и тем делом, которое давно откладывали. Поработайте над своим состоянием и уровнем энергии! Ну и, как говорится, не везет в работе — повезет в любви!» — подбодрила нумеролог.

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Источник: vnimanie.pro