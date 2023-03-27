Почему пищевую пленку нужно хранить только в холодильнике: все делают это неправильно

Многие удивляются, когда смотрят по телевизору кулинарные передачи, как ловко шеф-повара отрывают кусочки пищевой пленки и используют ее.

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Когда же мы сами пытаемся это сделать, пленка прилипает к рулону, рукам, отрывается неровно.

Секрет этого явления объясняется легко — шеф-повара отлично знают, что пищевая пленка становится послушной и нелипнущей, если подержать ее в холодильнике. Можете хранить ее там все время, а можете класть ее на мороз перед использованием.

Пленка в холоде становится более упругой и не прилипает к ладоням во время применения.

Источник: belnovosti.by