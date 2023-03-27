Прогноз таролога: с 27 марта по 2 апреля нас ждет напряженная неделя

Таролог Наталья Кувыкина рассказала о том, что конец месяца будет непростым. Неделя сулит неожиданные повороты в жизни. Чтобы сгладить последствия этих дней, нужно собрать волю в кулак и проявить выдержку.
«Нервы будут на пределе. Мы высказываем людям все, что о них думаем, и люди все выговаривают нам. Могут прийти официальные бумаги, которые сильно расстроят. Но в то же время, это отличное время выяснить то, что нас давно интересовало», — говорит эзотерик.
Отдушину россияне найдут в соцсетях, отвлечься от проблем помогут новости из жизни друзей и знаменитостей. Люди будут наблюдать за чужими успехами и хвастаться своими достижениями, это позволит хоть немного выпустить пар.
Но в какой-то момент придет осознание того, что не стоит ждать подарков от судьбы, а придется самим усердно трудиться. Карты говорят, что сейчас самое время сконцентрировать внимание на карьерном и личностном росте.
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Источник: vnimanie.pro