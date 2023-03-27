Прогноз таролога: с 27 марта по 2 апреля нас ждет напряженная неделя

Отдушину россияне найдут в соцсетях, отвлечься от проблем помогут новости из жизни друзей и знаменитостей. Люди будут наблюдать за чужими успехами и хвастаться своими достижениями, это позволит хоть немного выпустить пар.

Но в какой-то момент придет осознание того, что не стоит ждать подарков от судьбы, а придется самим усердно трудиться. Карты говорят, что сейчас самое время сконцентрировать внимание на карьерном и личностном росте.

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Источник: vnimanie.pro