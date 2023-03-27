Доллар взлетел, а евро взбесился — редкий кульбит: объявлен курс валюты на 27 марта

Центральный банк России опубликовал новую стоимость валюты. Что известно об официальном курсе доллара и евро на 27 марта.
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Согласно обновленным данным курс доллара достиг уровня 76,44 рубля, что на 0,1407 рубля выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро понижен на 0,7529 рубля, до 82,3923 рубля.
Таким образом, доллар перебил евро.
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По материалам ТАСС