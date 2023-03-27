Из-за какого овоща рядом капуста чахнет в огороде: гниет, а вы не понимаете причину

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Иногда садоводы не могут понять, что происходит с их капустой на грядках, ведь они обеспечили ее всем: и подкормкой, и поливом, и теплом, и вредителей уничтожили.

Однако и этого порой капусте недостаточно. Этот овощ не выносит веществ, которые испаряют в процессе своей жизнедеятельности такие овощи, как томаты, фасоль, морковь и петрушка. Никогда не сажайте эти культуры рядом! Высокого урожая с ними от капусты не дождетесь.

А вот лук, огурцы, чеснок, редис, салат, сельдерей, укроп и календулу капуста, напротив, любит. Эти соседи стимулируют ее рост и развитие.

Источник: ogorodum.ru