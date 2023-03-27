Подомнет даже евро: каким станет курс доллара в скором времени — цифры, которых не ждал никто

Как бы ни говорили скептически о долларах и его перспективах, валюта продолжает потихоньку повышать свой курс. При небольших падениях она неизменно встает на ноги, стремится ввысь относительно рубля.

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Аналитики рейтингового агентства «АКРА» допустили, что в пессимистичном сценарии развития макроэкономики среднегодовой курс валюты США в этом году может составить 76–84 рубля за доллар.

То есть доллар вполне реально может догнать в своем курсе евро и даже перегнать его в значении. Предпосылкой для этого стали рецессивные тенденции в мировой экономике, падение интереса к российским товарам, снижение цен на нефть и санкции относительно РФ.

Источник: 1prime.ru