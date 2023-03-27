Никогда не выбрасывайте использованные пакетики с чаем: отмоют кастрюли до блеска

В эпоху заботы об экологии стали актуальны темы вторичного использования товаров. Поэтому не грех подумать о том, чтобы применять пакетики с чаем не один раз. И об окружающей среде подумаете, и средства сэкономите, да и в быту появится незаменимый помощник.

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Чай в пакетиках можно применять в качестве природного моющего средства. Попробуйте мыть ими посуду, и вы увидите, что они без всякой химии отлично справляются с загрязнениями и жиром на тарелках, кастрюлях и сковородах.

Если нагар сильный, заварите несколько использованных пакетиков внутри кастрюли и прокипятите, оставьте на 30-60 минут, потом пошоркайте стенки.

Источник: lifehacker.ru