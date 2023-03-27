В ближайший вторник: вот что произойдет на самом деле с курсом рубля — прогнозы аналитиков лучше не читать

В этот понедельник, 27 марта, рубль немного укрепил свои позиции на торгах по отношению к мировым валютам.

По данным Московской биржи, доллар утром колеблется в диапазоне 76,54–77,24 рубля, евро — 82,25–83,13 рубля, юань — 11,1–11,18 рубля.

Если вам не нужно в ближайшее время приобретать иностранную валюту, то прогнозы аналитиков по поводу стоимости рубля можно даже не читать.

Между тем, как ожидается, во вторник, 28 марта, рубль, скорее всего, продолжит укрепляться.

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