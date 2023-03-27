Страна переходит на другие деньги: с первого апреля вводится новый рубль — что нужно делать

С первого апреля по всей территории России начнется тестовое обращение нового рубля. И это не шутка!

Речь идет о цифровом рубле, который является «третьей формой» денег. Он появился как тенденция, которая со временем может быть использована в качестве валюты.

Финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова объяснила, что нужно делать и чего ждать от цифрового рубля.

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