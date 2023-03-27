Страна переходит на другие деньги: с первого апреля вводится новый рубль — что нужно делать

С первого апреля по всей территории России начнется тестовое обращение нового рубля. И это не шутка!
Речь идет о цифровом рубле, который является «третьей формой» денег. Он появился как тенденция, которая со временем может быть использована в качестве валюты.
Финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова объяснила, что нужно делать и чего ждать от цифрового рубля.
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«Когда-то существовал только бумажный рубль, потом появились электронные деньги на пластиковых картах, теперь пришло время цифрового рубля. Условно — это просто переход от использования бумажных денег к применению цифровых. Храниться цифровой рубль будет в электронных кошельках на платформе в виде кода. А его стоимость будет соответствовать стоимости реального рубля», — прокомментировала Татьяна Волкова.
По материалам vnimanie.pro