Поставьте это на плиту! Как быстро избавиться от запаха рыбы в квартире

Многие не любят жарить рыбу, потому что потом очень сложно избавиться от неприятного запаха в квартире. Но опытные хозяйки придумали действенный способ — как разрешить проблему.

Просто нагрейте соль на сковороде и оставьте на плите до остывания. Она впитает в себя запах рыбы больше не придется бесконечно проветривать квартиру.

Кстати, некоторые еще нагревают на сухой сковороде шкурку от лимона. Считается, что цедра тоже отлично впитывает запахи.

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