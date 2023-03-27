Картошка будет загублена: какую культуру нельзя размещать рядом в огороде — мучает испарениями

Картофель — одна из самых неприхотливых культур, однако и он может закапризничать и отказаться давать хороший урожай, если рядом с ним посадить «неправильного» соседа.

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Картошка хорошо уживается почти со всеми растениями, а в компании с бобовыми (горох, фасоль, бобы) она начинает расти еще лучше. Они благотворно влияют друг на друга, стимулируя развитие веществами, которые выделяются при их жизнедеятельности.

Однако в соседстве с огурцами, томатами, луком, капустой и тыквой картошка начинает давать меньше клубней, хуже растет и чаще болеет.

Источник: ogorodum.ru