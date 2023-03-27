Советы визажиста: соблюдайте всего три правила — лицо скажет спасибо

Визажист Александра Астер рассказала о том, как правильно ухаживать за своим лицом. Специалист назвала самые распространенные ошибки и дала рекомендации о том, как можно их избежать:

Нельзя вытирать лицо одним и тем же полотенцем дважды, иначе рискуете спровоцировать высыпания. Пользуйтесь одноразовыми салфетками или сушите лицо естественным способом.

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Не засыпайте с тушью на глазах. Микрочастицы макияжа могут вызвать воспаление корней ресниц.

Не отмывайте кожу до хруста и обязательно используйте увлажняющие средства. Это касается даже обладательниц жирной кожи. Стремление как следует очистить кожу может привести к обратному эффекту: сальные железы начнут работать в усиленном режиме.

По материалам «А теперь внимание!»