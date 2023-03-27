Объявлен курс доллара к началу лета - дыра, прогнозы переписывают

Аналитики переписали прогнозы на 2023 год из-за ослабления рубля. Если сначала в среднем закладывали 67-70 рублей за доллар, то сейчас переписали на 74-78 рублей.

Эксперты «Тинькофф Инвестиции» считают, что уже к лету «американец» поднимется до 77-85 рулей. И все это произойдет из-за низких цен на нефть. Повлияет также восстановление импорта и дыра в бюджете.

«Во втором квартале на валютный рынок окажет влияние встреча ОПЕК+ в июне. Если будет принято решение сократить добычу нефти, рубль может укрепиться», - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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