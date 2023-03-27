Какие продукты существенно подорожали, а что будет только дешеветь - люди кинулись в магазины

Премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что наша промышленность готова к новому сезону. Фермерам, по его словам, продолжат представлять субсидии и льготы.

При этом цены в магазинах ведут себя по-разному. Например, мясо курицы и свинины подешевели из-да увеличения количества производства.

«На свинину пока упал ценник, рублей 10–15. Пока что говядина столько же стоит, баранина тоже» - заявил НТВ фермер с рынка.

А вот мясо красной рыбы будет только дорожать в ближайшее время. Раньше продукт привозили из Чили, Норвегии, Дании в больших количествах. Сейчас из-за санкций лосось становится дефицитным товаром.

На 30% в цене взлетела и сахарная пудра. Поэтому кондитеры начали делать ее самостоятельно.

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