Новый курс доллара довел до истерического смеха: купившие валюту ранее просто в ступоре

Американский доллар на днях оказался в сложной ситуации из-за банкротства двух крупнейших банков США. Под вопросом оказался спрос на валюту Штатов со стороны крупных инвесторов, поскольку рисковать мало кто желает.

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Однако мощная поддержка сразу шести банков Европы и Японии сделала свое дело – доллар опять стал укрепляться и повышать свой курс на торгах.

Однако утро 27 марта началось с неожиданного сюрприза – доллар сразу же подешевел, несмотря на отсутствие предпосылок. Он сбросил в одно мгновение 47 копеек, дойдя до 76,61 рубля. Позже потерял на торгах 20 копеек, показав цифру в 76,88 рубля.

Источник: 1prime.ru.